Altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası 2 Ekim'de başlıyor

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Hazine Müsteşarlığı’nca, talep toplama döneminde bireysel yatırımcılar tarafından Ziraat Bankası şubelerine getirilecek 22 ve 24 ayar Cumhuriyet ziynet ve sikke altınlar, darphane altınları, külçe altınlar ve 22 ayar bilezik, kolye gibi takılar kabul edilebilecek olup, üzerinde değerli ya da değersiz taş bulunan herhangi bir altın (takı) ile Reşat Altınlar kabul edilmeyecek. Bankaların altın mevduat hesaplarında bulunan kaydi altınlar başvuruya konu olmayacak.



Altınlar hiçbir iskontoya tabi tutulmaksızın saflığı oranında birebir kabul edilecek olup, yatırımcılar hiçbir kayba uğramayacak. Başvuru için alt tutar sınırlaması bulunmayan bu uygulamada, teslim edilen altın karşılığında müşterilere hesap cüzdanı verilecek.

Altın Tahvili ve Altına Dayalı Kira Sertifikaları Merkezi Kayıt Kuruluşu bünyesinde kayden saklanacak ve yatırımcı tarafından izlenebilecek. Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilecek bu senetlerden elde edilecek kazançlar üzerinden herhangi bir vergilendirme söz konusu olmayacak. Yatırımcılar, 2 yıl vadeli bir senede yatırım yapıyor olmakla birlikte, bu senetler karşılığında 6 ayda bir kupon/kira geliri elde ederek altın yatırımlarına kazanç sağlayabilecek, bu kazançlarını veya istemeleri durumunda senedin vadesinden önce işlemiş geliri ile anaparalarını kısmen veya tamamen Türk Lirası karşılığı olarak alabilecek.

Vade tarihinden önce Ziraat Bankası’na satılan senetler için fiziki altın teslimatı yapılmayacak. İhraç tarihini takip eden ilk 3 ay içerisinde senetlerin Ziraat Bankası’na satılmak istenmesi durumunda, yüzde 1,50 iskonto oranı kullanılarak banka tarafından geri alım yapılırken, ihraç tarihini takip eden 3 aylık süre sonrasında ise, herhangi bir iskonto uygulanmayacak. Ziraat Bankası’nca geri alınan senetler tekrar müşterilere satılmayacak.

Altın tahvili ve/veya altına dayalı kira sertifikasına sahip olabilmek için talep toplama döneminde başvuruda bulunulması gerekiyor. Yatırımcıların vade sonunda anaparalarını 1 kilogramlık külçe altın veya çeyreklik Cumhuriyet ziynet altını olarak talep etmeleri durumunda söz konusu taleplerini her bir ihraç için geçerli olan fiziki altın talep etme döneminde Ziraat Bankası’na başvurarak iletmeleri gerekecek. Fiziki altın talep etmeyen yatırımcıların anaparaları vade sonunda, Ziraat Bankası’ndaki hesaplarına gram altın olarak, hesaben, yatırılacak.

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Fiziki altın teslimatı vade tarihinden sonra şubelerice gerçekleştirilecek. Vade sonuna denk gelen tarihte yeni bir senet ihraç edilmesi durumunda mevcut yatırımcılar söz konusu senetler için tekrar talepte bulunabilecek.