Yurt içinde yatırımcıların en çok tercih ettiği yatırım araçlarından biri olan altının gram fiyatı son zamanlarda dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kazançlarının etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izliyor. Bu yıla 158 lira seviyesinden başlayan ve yükseliş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı bugün sabah saatlerinde 185,7 lira ile tarihi zirvesini gördü. Aylık bazda bakıldığında sadece şubat ayında değer kaybeden altının gram fiyatı, yılın başından bu yana yatırımcısına yüzde 16'nın üzerinde getiri sağladı.

"24 Haziran seçimleri sonrası piyasalarda iyimserlik başlayabilir"

AA Finans Analisti İslam Memiş konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, dolar kurundan aldığı destek ile yükselen altının gram fiyatının sabah saatlerinde 185,7 lirayla tüm zamanların rekorunu kırdığını belirterek, "Altının gram fiyatını yükselten tek nedenin dolar kuru olduğunu söyleyebiliriz. Dolar kuru, yılın ikinci çeyreğinde de değer kazanmaya devam ediyor. Dolar kuru, yurt içi piyasalarda 4,30 lira seviyesinin üzerinde kısa vadede kalıcı olmasını beklemiyoruz. 24 Haziran seçimleri sonrası piyasalarda iyimserlik başlayabilir diye tahmin ediyoruz. Hükümetin teşvikleri, ekonomide alınan tedbirler ve tatil sezonuyla birlikte piyasalarda olumlu dönüşler olacağını düşünüyoruz. Sıcak para akışının hızlanmasıyla beraber döviz kurlarında düşüşler bizim için sürpriz olmayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Dolar kurunda bekledikleri değer kayıplarının altının gram fiyatındaki düşüşleri hızlandıracağını ifade eden Memiş, teknik olarak altının gram fiyatındaki düşüşlerin 175-170-165 lira seviyelerine kadar sürebileceğini söyledi.

Memiş, dolar kurundaki agresif yükselişlerin sürmesi durumunda ise altının gram fiyatının 187 liraya kadar çıkabileceğine dikkati çekerek, 183 liranın üzerini satış fırsatı olarak gördüklerini dile getirdi.

Doların küresel piyasalarda değer kazanmasının altının ons fiyatını baskılamaya devam ettiğini bildiren Memiş, altının ons fiyatında kısa vade için 1.290 doların destek, 1.360 doların ise direnç seviyesi olarak takip edileceğini söyledi.

"Bir süre daha koruma stratejisi uygulayabilirler"

İntegral Yatırım Araştırma Uzman Yardımcısı Aylin Cevizci, dolar kurunun 4,40'a yaklaşmasının gram altının 185,7 lira ile rekor kırmasına neden olduğunu söyledi.

Cevizci, gram altının son dönemde hareketlerinde en belirleyici unsurun dolar/TL olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Gram altın 185,7 lira rekoru ile üst bandını iyice genişletti. Artık alım seviyelerini daha önceki yazılarımda 170-175 lira aralığı olarak korurken, şimdiler de 175-180 lira olarak izliyorum. Çünkü ons altında 1.300-1.320 dolar aralığında bir seyir izlesek dahi, bu durum gram altında 175 lira altını dolar/TL fiyatından ötürü zorlaştırıyor. Bu nedenle kurda görünür ve temeli sağlam bir düşüş eğilimi görülmedikçe 170 lira seviyelerinden biraz uzak kalabileceğimizi belirtebilirim. Dolayısıyla elinde gram altını olanlar için talebin yüksek olduğu bir döneme girildiğini öncelikle söylemeliyim. Bu nedenle rekor seviyelerin yeni noktalara taşınabileceğini göz önüne aldığımızda, elinde gram altını olanlar bir süre daha koruma stratejisi uygulayabilirler. Fakat yeni alım düşünenler için 175-180 lira aralığındaki fiyat hareketlerinin kısa vadede uygun olabileceğini düşünüyorum."