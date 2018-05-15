Yurt içinde yatırımcıların en çok tercih ettiği yatırım araçlarından biri olan altının gram fiyatı son zamanlarda dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kazançlarının etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izliyor. Bu yıla 158 lira seviyesinden başlayan ve yükseliş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı bugün sabah saatlerinde 185,7 lira ile tarihi zirvesini gördü. Aylık bazda bakıldığında sadece şubat ayında değer kaybeden altının gram fiyatı, yılın başından bu yana yatırımcısına yüzde 16'nın üzerinde getiri sağladı.
"24 Haziran seçimleri sonrası piyasalarda iyimserlik başlayabilir"
AA Finans Analisti İslam Memiş konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, dolar kurundan aldığı destek ile yükselen altının gram fiyatının sabah saatlerinde 185,7 lirayla tüm zamanların rekorunu kırdığını belirterek, "Altının gram fiyatını yükselten tek nedenin dolar kuru olduğunu söyleyebiliriz. Dolar kuru, yılın ikinci çeyreğinde de değer kazanmaya devam ediyor. Dolar kuru, yurt içi piyasalarda 4,30 lira seviyesinin üzerinde kısa vadede kalıcı olmasını beklemiyoruz. 24 Haziran seçimleri sonrası piyasalarda iyimserlik başlayabilir diye tahmin ediyoruz. Hükümetin teşvikleri, ekonomide alınan tedbirler ve tatil sezonuyla birlikte piyasalarda olumlu dönüşler olacağını düşünüyoruz. Sıcak para akışının hızlanmasıyla beraber döviz kurlarında düşüşler bizim için sürpriz olmayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
Dolar kurunda bekledikleri değer kayıplarının altının gram fiyatındaki düşüşleri hızlandıracağını ifade eden Memiş, teknik olarak altının gram fiyatındaki düşüşlerin 175-170-165 lira seviyelerine kadar sürebileceğini söyledi.
Memiş, dolar kurundaki agresif yükselişlerin sürmesi durumunda ise altının gram fiyatının 187 liraya kadar çıkabileceğine dikkati çekerek, 183 liranın üzerini satış fırsatı olarak gördüklerini dile getirdi.
Doların küresel piyasalarda değer kazanmasının altının ons fiyatını baskılamaya devam ettiğini bildiren Memiş, altının ons fiyatında kısa vade için 1.290 doların destek, 1.360 doların ise direnç seviyesi olarak takip edileceğini söyledi.
"Bir süre daha koruma stratejisi uygulayabilirler"
İntegral Yatırım Araştırma Uzman Yardımcısı Aylin Cevizci, dolar kurunun 4,40'a yaklaşmasının gram altının 185,7 lira ile rekor kırmasına neden olduğunu söyledi.
Cevizci, gram altının son dönemde hareketlerinde en belirleyici unsurun dolar/TL olduğunu belirterek şunları kaydetti:
"Gram altın 185,7 lira rekoru ile üst bandını iyice genişletti. Artık alım seviyelerini daha önceki yazılarımda 170-175 lira aralığı olarak korurken, şimdiler de 175-180 lira olarak izliyorum. Çünkü ons altında 1.300-1.320 dolar aralığında bir seyir izlesek dahi, bu durum gram altında 175 lira altını dolar/TL fiyatından ötürü zorlaştırıyor. Bu nedenle kurda görünür ve temeli sağlam bir düşüş eğilimi görülmedikçe 170 lira seviyelerinden biraz uzak kalabileceğimizi belirtebilirim. Dolayısıyla elinde gram altını olanlar için talebin yüksek olduğu bir döneme girildiğini öncelikle söylemeliyim. Bu nedenle rekor seviyelerin yeni noktalara taşınabileceğini göz önüne aldığımızda, elinde gram altını olanlar bir süre daha koruma stratejisi uygulayabilirler. Fakat yeni alım düşünenler için 175-180 lira aralığındaki fiyat hareketlerinin kısa vadede uygun olabileceğini düşünüyorum."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.