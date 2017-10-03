altında son durum

Altın piyasasında, 12 işlemde 34 milyon 671 bin 551,27 liralık ve 33 işlemde 68 milyon 878 bin 262,31 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 2 işlemde 553 bin 907 liralık ve 4 işlemde 375 bin 617,16 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Halkbank, İAR Dövi̇z ve Kıymetli̇ Madenler, İstanbul Altın Rafi̇neri̇si̇, Rona Dövi̇z ve Kıymetli̇ Mad. şeklinde sıralandı.

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