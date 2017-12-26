Yatırımcıların merakla beklediği 'altın fiyatları ne kadar oldu?' sorusu serbest piyasaların açılması ile yanıt buluyor. Son zamanlarda altın fiyatlarının bir yükselip bir düşüşü yatırımcıları tedirgin ediyor. Altın fiyatlarındaki son durum anlık olarak sayfamızda güncellenmektedir. İşte 26 Aralık 2017 Salı altın piyasalarındaki son gelişmeler.

Gram altın haftaya yükselişle başladı

Gram altın 156,2 lira, çeyrek altın 256 lira, Cumhuriyet altını 1.046 liradan işlem görüyor. Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 156,2 lira seviyesinde dengelendi

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

Çeyek altın, gram altın, cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik altın ve tam altının fiyat durumu

CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 155,80 156,00 156,10 156,30 Cumhuriyet Ata Lira 1.027,00 1.044,00 1.029,00 1.046,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 142,00 146,00 142,00 146,00 Lira(Tam) Ziynet 1.003,00 1.023,00 1.005,00 1.025,00 Yarım Ziynet 502,00 512,00 503,00 513,00 Çeyrek Ziynet 251,00 256,00 251,00 256,00

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 156 bin 100 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, 13 işlemde 49 milyon 470 bin 102,95 liralık ve 6 işlemde 18 milyon 389 bin 786,95 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 3 işlemde 3 milyon 681 bin 189,95 liralık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Maden, İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Ons Kıymetli Madenler, Güneşgil Kuyumculuk İhracat İthalat şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,70 değer kazandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

TL/KG DOLAR/ONS AVRO/ONS Önceki Kapanış 155.750,00 1.269,10 1.063,30 En Düşük 156.000,00 1.276,00 En Yüksek 156.800,00 1.278,00 Kapanış 156.100,00 1.278,00 Ağırlıklı Ortalama 156.066,79 1.276,09 İşlem Miktarı (Kg.) 316,98 448,23 İşlem Sayısı 13 6 İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 49.470.102,95 18.389.786,95 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 765,21223 Toplam İşlem Adedi 19 Altın Endeksi Önceki Kapanış 2.918,14 Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 2.938,61 Altın Endeksi Değişim (%) 0,70

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