Yatırımcıların merakla beklediği 'altın fiyatları ne kadar oldu?' sorusu serbest piyasaların açılması ile yanıt buluyor. Son zamanlarda altın fiyatlarının bir yükselip bir düşüşü yatırımcıları tedirgin ediyor. Altın fiyatlarındaki son durum anlık olarak sayfamızda güncellenmektedir. İşte 26 Aralık 2017 Salı altın piyasalarındaki son gelişmeler.
Gram altın haftaya yükselişle başladı
Gram altın 156,2 lira, çeyrek altın 256 lira, Cumhuriyet altını 1.046 liradan işlem görüyor. Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 156,2 lira seviyesinde dengelendi
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
Çeyek altın, gram altın, cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik altın ve tam altının fiyat durumu
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|155,80
|156,00
|156,10
|156,30
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.027,00
|1.044,00
|1.029,00
|1.046,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|142,00
|146,00
|142,00
|146,00
|Lira(Tam) Ziynet
|1.003,00
|1.023,00
|1.005,00
|1.025,00
|Yarım Ziynet
|502,00
|512,00
|503,00
|513,00
|Çeyrek Ziynet
|251,00
|256,00
|251,00
|256,00
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 156 bin 100 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, 13 işlemde 49 milyon 470 bin 102,95 liralık ve 6 işlemde 18 milyon 389 bin 786,95 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.
Gümüş piyasasında ise 3 işlemde 3 milyon 681 bin 189,95 liralık işlem hacmi görüldü.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Maden, İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Ons Kıymetli Madenler, Güneşgil Kuyumculuk İhracat İthalat şeklinde sıralandı.
BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,70 değer kazandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
|TL/KG
|DOLAR/ONS
|AVRO/ONS
|Önceki Kapanış
|155.750,00
|1.269,10
|1.063,30
|En Düşük
|156.000,00
|1.276,00
|En Yüksek
|156.800,00
|1.278,00
|Kapanış
|156.100,00
|1.278,00
|Ağırlıklı Ortalama
|156.066,79
|1.276,09
|İşlem Miktarı (Kg.)
|316,98
|448,23
|İşlem Sayısı
|13
|6
|İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro)
|49.470.102,95
|18.389.786,95
|Toplam İşlem Miktarı (Kg)
|765,21223
|Toplam İşlem Adedi
|19
|Altın Endeksi Önceki Kapanış
|2.918,14
|Altın Endeksi Bugünkü Kapanış
|2.938,61
|Altın Endeksi Değişim (%)
|0,70
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.