Altının gramı güne yatay başladı

Küresel piyasalarda artan risk iştahı ile ons fiyatına paralel gerileyen gram altın, dün yüzde 1,48 değer kaybederek günü 145,5 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı bugüne yatay başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla 145,4 liradan işlem görürken, aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 239 lira, Cumhuriyet altını da 973 liradan satılıyor.

Geçen hafta, yaklaşık 13 ayın en yüksek seviyesi olan 1.357,6 doları gören ons altın ise dün hızlı bir şekilde düşüşe geçerek yüzde 1,42 azalışla 1.327,6 dolardan kapanmıştı. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda 1.326,5 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, Kuzey Kore geriliminin azalacağına ilişkin beklentilerin artmasıyla altın fiyatlarındaki düşüş trendinin devam ettiğini kaydetti. Küresel risk iştahının arttığına dikkati çeken Memiş, ABD'de kasırgaların verdiği tahribatın ekonomiye etkilerinin takip edileceğini ifade etti.

Memiş, veri trafiğinin zayıf olması nedeniyle piyasalarda iç dinamiklerin etkili olduğuna değinerek, altının ons fiyatında 1.320 doların destek, 1.330 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğuna vurgu yaptı. Yurt içinde altının gram fiyatının geçen haftaya kıyasla 3 lira gerilediğini vurgulayan Memiş, bugün 145-147 lira bandının izleneceğini ifade etti.

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