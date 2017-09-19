Altının gramı güne yatay başladı

Dün 145,4 liraya kadar gerilemesi sonrasında değerlenen dolar kuruna paralel yükselişe geçen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,53 artışla 146,7 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne yatay bir başlangıç yaptı ve saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde 146,9 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 241 lira, Cumhuriyet altını da 984 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise dünkü yüzde 0,97 değer kaybının ardından bugün 1.300-1.310 dolar bandında sakin bir seyir izliyor.
AA Finans Analisti İslam Memiş, küresel piyasalarda dolardaki toparlanmanın altının ons fiyatında düşüşe neden olduğunu söyledi. Çarşamba akşamı açıklanacak ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı öncesinde ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde ve dolar endeksinde yükselişler görüldüğüne dikkati çeken Memiş, "Dün altının ons fiyatı beklediğimiz kritik destek seviyesi olan 1.305 dolar seviyesine kadar geriledi. Fed'in faiz kararından sonra altının ons fiyatında düşüşler devam ederse 1.290 dolar seviyesini takip edeceğiz" dedi.
Memiş, altının ons fiyatındaki düşüşlerin yurt içinde dolar kurundaki artış nedeniyle altının gram fiyatına yansımadığını belirterek, teknik açıdan gram altında 147 lira seviyesinin aşılması durumunda 149 lira seviyesinin gündeme gelebileceğini ifade etti.
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