Altının gramı güne yatay başladı

Altının gram fiyatı, bugüne sınırlı değer kazancıyla başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 194,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 320 lira, Cumhuriyet altını da 1.305 liradan satılıyor.



ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün piyasa beklentileri doğrultusunda faiz artırmasına karşın 1.300 doların üzerini test eden altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 primle 1.302 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, Fed’in faiz kararının altının ons fiyatını olumsuz etkilemediğini belirterek, Fed'in dün faizleri 25 baz puan artırarak yüzde 1,75-2.00 aralığına yükselttiğini, 25 baz puanlık artışın piyasaların beklediği gibi gerçekleştiğini, Fed’in bu yıl için 2 kez daha faiz artırmasının beklendiğini kaydetti.

Fed'in faiz kararından olumsuz etkilenmeyen ons altın fiyatının 1.300 doların hemen üzerinde işlem gördüğünü ifade eden Memiş, "Bugün Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz kararı ve ECB Başkanı Draghi’nin açıklamaları piyasalar için daha önemli olacaktır.

Draghi’nin de Fed gibi şahin tonda bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Bugün altının ons fiyatı 1.297-1.315 dolar aralığında dalgalı bir seyir izleyebilir." ifadelerini kullandı.