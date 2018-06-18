Altının gramı haftaya düşüşle başladı

Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 193 lira seviyelerinde dengelendi.

Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,8 altında 193 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 318 lira, Cumhuriyet altını da 1.295 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında yatay bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışının hemen üzerinde 1.280 dolardan işlem görüyor.

Ramazan Bayramı dolayısıyla perşembe günü öğleden sonra ve cuma günü yurt içi piyasaların kapalı olduğu belirtilerek, uluslararası fiyatlamalarla gram altının 198,8 lirayı görmesinin ardından düşüşe geçtiği kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'den ithal edilen ürünlere 50 milyar dolarlık ek gümrük vergisi uygulanacağı açıklamasının dolar varlıkların yükselmesine, emtia fiyatlarının ise gerilemesine neden olduğunu kaydedilirken, altının ons fiyatının, cuma günü 1.303 dolar seviyesinden 1.275 dolara kadar gerilediği belirtildi.

Ons altındaki düşüşte ticaret savaşı ve Trump’ın açıklamalarının etkili olduğu, ancak bu düşüşlerin kalıcı olmayacağı tahmin ediliyor, altının gram fiyatında ise dolar kuruna bağlı olarak düşüş trendinin devam edebileceği belirtildi.

Bu hafta dolar/TL'de beklentileri dahilinde geri çekilmeler olması durumunda altının gram fiyatında 189 lira seviyesinin görülebileceği, bugün yurt içinde işsizlik ve bütçe verilerinin takip edileceği belirtildi.