Altının kilogram fiyatı ne kadar oldu?

Altın piyasasında, 20 işlemde 19 milyon 432 bin 568,68 liralık ve 53 işlemde 87 milyon 834 bin 69,88 dolarlık ve 1 işlemde 1 milyon 962 bin 65,21 avroluk işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 1 işlemde 16 bin 516,50 liralık ve 1 işlemde 383 bin 156,52 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Türki̇ye Cumhuri̇yet Merkez Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Garanti̇ Bankası, Troy Kıymetli̇ Maden şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,63 değer kaybetti.

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