Altının kilogramı 146 bin 100 liraya geriledi

Altın piyasasında, 14 işlemde 35 milyon 364 bin 715,35 liralık ve 59 işlemde 74 milyon 906 bin 188,77 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 4 işlemde 2 milyon 368 bin 664,45 liralık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Maden Ticareti, Vakıf Katılım Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Halkbank ve Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 1,43 değer kaybetti.

altının kilogram fiyatı

kapalı çarşı altın fiyatı

altın fiyatları ne durumd

altın fiyatlarında son durum