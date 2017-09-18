Altının kilogramı 146 bin 300 liraya yükseldi

Altın piyasasında, 10 işlemde 31 milyon 874 bin 505,64 liralık ve 39 işlemde 84 milyon 708 bin 138 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 3 işlemde 3 milyon 648 bin 1,89 liralık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Maden, Rona Döviz ve Kıymetli Mad., Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Halk Bankası şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 1,14 değer kaybetti.

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