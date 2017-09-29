Altının kilogramı 146 bin liraya geriledi!

Altın piyasasında, 8 işlemde 20 milyon 298 bin 868,83 liralık ve 25 işlemde 50 milyon 314 bin 109,20 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 4 işlemde 3 milyon 114 bin 596,49 liralık ve 2 işlemde 51 bin 782,58 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli̇ Maden, Kaloti Jewellery İnternational Kıy. Mad., Rona Dövi̇z ve Kıymetli̇ Mad., Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Halkbank şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,18 değer kaybetti.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: