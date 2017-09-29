Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMTP) altının kilogramı 147 bin 200 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, 7 işlemde 57 milyon 697 bin 480,60 liralık ve 18 işlemde 44 milyon 483 bin 455,47 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 2 işlemde 789 bin 704,20 liralık ve 3 işlemde 559 bin 734,86 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli̇ Maden, İstanbul Altın Rafi̇neri̇si̇, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Halkbank, Güneşgil Kuyumculuk İhracat İthalat şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,26 değer kazandı.

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