Altının kilogramı 151 bin 650 liraya geriledi

Altın piyasasında, 12 işlemde 38 milyon 86 bin 172,22 liralık ve 92 işlemde 67 milyon 442 bin 981,91 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 4 işlemde 1 milyon 720 bin 869,40 liralık ve 4 işlemde 331 bin 988,60 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Halkbank, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Mad., İstanbul Altın Rafinerisi, Troy Kıymetli Maden şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 1,26 değer kaybetti.

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