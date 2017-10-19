Altının kilogramı 151 bin liraya geriledi

Altın piyasasında, 7 işlemde 12 milyon 912 bin 433,04 liralık ve 20 işlemde 26 milyon 425 bin 359,02 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 3 işlemde 2 milyon 351 bin 294,01 liralık ve 2 işlemde 19 bin 208,47 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Troy Kıymetli Maden, Rona Döviz ve Kıymetli Maden, İstanbul Altın Rafinerisi, Uğuras Kıymetli Mad. şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,43 değer kazandı.

çeyrek altın fiyatı

gram altın fiyatı

altının kilogramı

kapalıçarşı altın