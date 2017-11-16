Altının kilogramı 158 bin 900 liraya geriledi

Altın piyasasında, 26 işlemde 54 milyon 865 bin 560,50 liralık ve 21 işlemde 35 milyon 778 bin 962,83 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 2 işlemde 2 milyon 612 bin 592,33 liralık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Maden, İstanbul Rafinerisi, Rona Döviz ve Kıymetli Mad., Ahlatçı Metal Rafineri, Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,31 değer kaybetti.

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