Altının kilogramı 161 bin 500 liraya geriledi

Altın piyasasında, 16 işlemde 56 milyon 164 bin 394,18 liralık ve 46 işlemde 94 milyon 746 bin 718,19 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 2 işlemde 1 milyon 114 bin 39,68 liralık ve 2 işlemde 673 bin 525,99 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Türki̇ye Cumhuri̇yet Merkez Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Deni̇zBank, Vakıf Katılım Bankası, Rona Dövi̇z ve Kıymetli̇ Mad. şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,20 değer kaybetti.

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