Altının kilogramı ne kadar oldu?

Altın piyasasında, 7 işlemde 34 milyon 596 bin 207,06 liralık ve 52 işlemde 69 milyon 665 bin 626,56 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 1 işlemde 399 bin 638,17 liralık ve 1 işlemde 508 bin 624,81 dolarlık işlem hacmi görüldü.

İŞTE ALTIN FİYATLARI!

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Türki̇ye Cumhuri̇yet Merkez Bankası, Nadi̇r Dövi̇z ve Kıymetli̇ Mad. ve İstanbul Altın Rafi̇neri̇si̇ şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,08 değer kaybetti.

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