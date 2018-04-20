Altınkılıç'tan 10 milyon liralık Ar-Ge yatırımı

Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Altınkılıç, laktozsuz kefirle bir ilke imza attıklarını belirterek, yeni ürünler için yapılan yatırım tutarının 10 milyon TL olduğunu söyledi.

Türkiye’de 2005 yılından itibaren ilk kez kefiri ambalajlayıp satışa sunduklarını hatırlatan Kemal Altınkılıç, bu konuda yüksek seviyede Ar-Ge deneyimine sahip olduklarını ifade etti. Devam eden Ar-Ge çalışmaları sayesinde 2018 yılı itibariyle laktozsuz ürün segmentini geliştirdiklerini vurgulayan Kemal Altınkılıç, laktozsuz kefirin yanı sıra yine bir ilk olan laktozsuz ayranı da üreterek satışa sunduklarına işaret etti.

Yeni ürünlerin mide ve bağırsak problemleri yaşayan bireylere fayda sağlaması için tasarlandığını anlatan Kemal Altınkılıç, son dönemlerde halk arasında farkındalığı artan laktoz intoleransına karşı geliştirilmiş inovatif ürünler olduğunu kaydetti.

Altınkılıç üretim tesisleri hakkında da bilgi veren Kemal Altınkılıç, Çanakkale Ezine ve Balıkesir Karaağaç’ta peynir üretimi de yapan tesislerinde 200 kişinin istihdam edildiğini kaydetti. 120 milyon TL’lik yıllık cirolarının bulunduğunu ifade eden Kemal Altınkılıç, bu yıl kendilerine yüzde 25 gibi yüksek bir büyüme hedefi koyduklarını, hedeflerinin İstanbul Sanayi Odası’nın 2. En Büyük 500 firma listesine girmek olduğunu dile getirdi.