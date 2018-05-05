ALTINORDU: 1 - BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR

Stat: Bornova

Hakemler: Bülent Yıldırım, Mustafa Sönmez, Yusuf Bozdoğan

Altınordu: Erce Kardeşler, Uğur Arslan Kuru, Yusuf Acer, Murat Uçar, Erdoğan Yeşilyurt, Kerim Avcı, Deniz Vural (Dk. 68 Alican Özfesli), Barış Alıcı (Dk. 77 Oğulcan Ülgün), Hasan Hatipoğlu, Berkay Samancı, Mirkan Aydın (Dk. 80 Fatih Aktay)

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Hakan Canbazoğlu, Acka, Tolga Ünlü, Metin Yüksel, Burhan Eşer (Dk. 88 Bekamenga), Hakan Arslan, Taylan Antalyalı, Lokman Gör, Scuk, Erhan Çelenk (Dk. 60 Savage), Mert Nobre (Dk. 85 Abdulkadir Özdemir)

Goller: Dk. 56 Mert Nobre (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 83 Kerim Avcı (Altınordu)

Sarı kartlar: Dk. 9 Mert Nobre, Dk. 66 Acka, Dk. 82 Burhan Eşer, Dk. 90+1 Tolga Ünlü (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 37 Murat Uçar, Dk. 56 Erdoğan Yeşilyurt, Dk. 63 Kerim Avcı, Dk. 74 Alican Özfesli, Dk. 82 Berkay Samancı (Altınordu)

Bu sonuçla 53'er puana ulaşan üç ekipten Gazişehir Gaziantep ve Büyükşehir Belediyespor Erzurumspor play-off'a kalırken, Altınordu play-off dışında kaldı.

Karşılaşmanın bitiş düdüğünden sonra Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu oyuncular sevinç yaşarken, Altınordulu futbolcular üzüldü.