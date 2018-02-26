Hüseyin Eroğlu'nun çalıştırdığı Altınordu, Sait Karafırtınalar yönetimindeki Boluspor'u konuk etti. Boluspor, 39. dakikada Umut Meraş'ın attığı golle 1-0 öne geçti.

Konuk ekip ilk yarı noktalanırken Mustafa Durak'ın attığı golle farkı 2'ye çıkardı.

Altınordu ikinci yarıya hızlı başladı ve 49. dakikada Kerim Avcı'yla farkı 1'e indirdi. Boluspor'da İrfan Başaran 54. dakikada sahne aldı ve farkı yeniden 2'ye çıkardı.

Mcüadelede son anlara girilirken Boluspor iki gol daha buldu. Konuk ekipte Rydell Poepon 86 ve 90. dakikalarda attığı gollerle maçın sonucunu belirledi.



Boluspor bu galibiyetle puanın 37'ye çıkardı. Altınordu ise haftayı 36 puanla kapadı.





ALTINORDU: 1 - BOLUSPOR: 5

STAT: Bornova

HAKEMLER: Bülent Birincioğlu, Muhammet Yumak, Vural Gül

ALTINORDU: Erce Kardeşler, Murat Uçar, Recep Yemişci (Dk. 84 Fatih Aktay), Hasan Hatipoğlu, Yusuf Acer, Barış Alıcı, Serkan Göksu (Dk. 46 Berkay Samancı), Deniz Vural (Dk. 73 Alican Özfesli), Erdoğan Yeşilyurt, Kerim Avcı, Mirkan Aydın

BOLUSPOR: Gökhan Değirmenci, Furkan Şeker, Diarra, Arapi, Cengiz Umut Meraş, Mustafa Durak, İshak Çakmak, Yusuf Emre Gültekin (Dk. 83 Andre Santos), Melih Okutan (Dk. 71 Akabueze), İrfan Başaran (Dk. 78 Burak Asan), Poepon

GOLLER: Dk. 39 Cengiz Umut Meraş, Dk. 44 Mustafa Durak, Dk. 54 İrfan Başaran, Dk. 86 ve 90 Poepon (Boluspor), Dk. 49 Kerim Avcı (Altınordu)

SARI KARTLAR: Dk. 46 Cengiz Umut Meraş, Dk. 66 Furkan Şeker, Dk. 72 Mustafa Durak (Boluspor), Dk. 57 Recep Yemişci, Dk. 66 Erdoğan Yeşilyurt (Altınordu)