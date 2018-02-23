Aylarca süren özenli çalışmaların ardından Altınordu Metin Oktay Yerleşkesi'nde İzmir'in ilk hibrit çim sahası inşa edildi. Metin Oktay Yerleşkesinde, yeşil çimlerin üzerine kurulan dev çadırın içinde bir makine gizlice harıl harıl çalışıyor.

İzmir'in ilk hibrit sahasını gözlerden uzak bir şekilde inşa eden yabancı firmanın neyi, nasıl yaptığını kimse bilmiyor. Çalışmasını gizli tutan ekip sabahın ilk saatleriyle birlikte çadırın içine giriyor ve meraklı bakışlar altında gün boyunca sahayı ilmek ilmek hibrit çim ile örüyor.

FIFA ve UEFA gibi dünya futbolunun en önemli kurumlarında 33 yıl boyunca üst düzey yöneticilik yapan Şenes Erzik'in adını taşıyan hibrit saha, kısa bir süre sonra Altınordu'nun gençleri için hizmet verecek. Böylelikle gençler, bugün Premier Lig ekiplerinin sahip olduğu güzellikte bir sahada futbol oynamaya başlayacak.

Doğal çimin sentetik liflerle birleşmesinden oluşan hibrit çim, sakatlık sorunlarını azaltması, dört mevsim kullanıma uygun olması, kendini çabuk yenilemesi, çim kopmalarının yaşanmaması gibi avantajları sayesinde son dönemde tercih ediliyor.