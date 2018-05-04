Altınordu - Erzurum Bş.Bld. maçı heyecanı

Türkiye Spor Toto 1. Lig heyecanı devam ediyor. Altınordu, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü Erzurum Bş.Bld. takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 17:00. Maç öncesi Altınordu 52 puanla 7. sırada, Erzurum Bş.Bld. 52 puanla 6. sırada bulunuyor. Altınordu, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Erzurum Bş.Bld. son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 323 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Altınordu kazanırsa 2.10, beraberlik çıkarsa 3.20, Erzurum Bş.Bld. sahadan galip ayrılırsa 2.40 oranını elde edecekler. Alt 2.50, üst 1.25 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.20.

Altınordu önceki hafta Gümüşhanespor mücadelesinde 0-1 yenildi.

Erzurum Bş.Bld., Yimpaş Yozgatspor karşılaşmaında 1-4 kazandı.

Kendi sahasında 6 galibiyet, 6 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Altınordu, 27 gol attı ve 24 gol yedi.

Erzurum Bş.Bld., dış sahada 3 galibiyet, 5 beraberlik, 8 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Erzurum Bş.Bld. 19 kez gol sevinci yaşadı, 24 kez topu ağlarında gördü.