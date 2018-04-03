Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, yayınca kuruluş BeIN Sports'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. Eroğlu, Süper Lig'e yükselmeleri durumunda kadrolarına yine yabancı oyuncu almayacaklarını söyledi. Altınordu'nun hocası, Chelsea'nin kendilerine transferde kolaylık sağlamayı teklif ettiği ancak kabul etmediklerini ifade etti.

Hüseyin Eroğlu, prensiplerini ve Chelsea'den aldıkları teklifi şu sözlerle anlattı:

"Altyapıya büyük paralar harcadık. O paraları harcayıp şampiyon da olabilirdik ama denemedik, sistemimiz belli. Şampiyon olup Süper Lig'e gelirsek de bu sistem sürecek. Tabii ki aramıza katılan oyuncular olacak ama kesinlikle yabancı olmayacak. Size bir örnek vereyim. Berke için Avrupa'nın çok önemli bir kulübünün scoutu gelmişti. Akşam yemekteydik. Chelsea... Kulübü çok beğenmiş. 'Chelsea'ye çok oyuncu geliyor, önümüzdeki sezon size oyuncu verebiliriz, her şeyiyle hazırsınız' dedi. Ben de doğru ama 'Biz yabancı almıyoruz' dedim. Orada kahkaha koptu. Bu da güzel bir anı oldu. Bu yolda devam edeceğiz, başaracağımıza inanıyoruz. Kolayı başarmak zor ama zoru başarmak daha keyifli oluyor. Biz de koskoca Altınordu ailesi olarak bunu başarabiliriz."