Altınordu, Rize'de farklı kazandı

Spor Toto 1. Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Çaykur Rizespor, sahasında Altınordu'ya 3-0 mağlup oldu.

İzmir ekibine deplasmanda farklı galibiyeti getiren golleri 34 ve 48'de Barış Alıcı ve 62'de Kerim Avcı kaydetti.

Ligde üst üste 4. galibiyetini elde eden Altınordu, puanını 32'ye yükseltti.

Son 2 maçında 5 puan kaybeden Çaykur Rizespor ise 38 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

14. dakikada Çaykur Rizesporlu oyuncu Samudio sağ kanattan sürdüğü topu ceza sahası içerisindeki Vedat'a gönderdi. Vedat'ın şutunda top savunmadan döndü.

16. dakikada Çaykur Rizespor takımı Özgür Çek ile köşe vuruşu kullandı. Yapılan ortayı karşılayan Ramos topu yandan auta çıkardı.

27. dakikada Çaykur Rizesporlu oyuncu Samudio ceza sahası içerisinde topla buluştu. Sert bir şut çeken Samudio'nun topunu kaleci Erce kurtardı.

33. dakikada Barış orta sahadan altığı topla ceza sahasına girdikten sonra düzgün bir vuruşla ağları sarstı. 0-1

48. dakikada Kerim'in pasında orta sahada topla buluşan Barış sağ kanattan sürüklediği topu ceza sahası çizgisi dışından kaleye gönderdi. Hem kendisinin hem de takımının ikinci golünü kaydetti. 0-2

61. dakikada Altınordu takımından Mehmet sağdan yaptığı ortayı kafasıyla kaleye gönderen Kerim takımının 3. golünü kaydedtti. 0-3

73. dakikada Çaykur Rizspor oyuncusu Lincoln ceza sahası dışından çektiği sert şutta top üstten auta çıktı.