Hüseyin Eroğlu yönetiminde ligin ikinci yarısına iyi bir giriş yapan ve üst üste 4 maçını da kazanan Altınordu, Engin İpekoplu'nun çalıştırdığı ve ekonomik açıdan zor günler geçiren Samsunspor'u ağırladı. Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı.

Altınordu, 75. dakikada Erdoğan Yeşilyurt ile 1-0 öne geçti. 24 yaşındaki futbolcu bu sezonki 5. golünü kaydetti.

Samsunspor'da oyuna 79. dakikada giren Davy Claude Angan, 82. dakikada attığı golle skoru 1-1'e getirdi.

Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmadı ve mücadele 1-1 tamamlandı. Altınordu bu sonuçla 4 maç sonra ilk kez puan kaybederken puanını 33'e yükseltti. Samsunspor ise haftayı 27 puanla kapadı.

ALTINORDU: 1 - SAMSUNSPOR: 1

STAT: Bornova

HAKEMLER: Burak Şeker, Emin Yıldırım, Mehmet Kağan Bingül

ALTINORDU: Erce Kardeşler, Mehmet Murat Uçar, Uğur Arslan Kuru, Hasan Hatipoğlu, Yusuf Acer, Barış Alıcı, Serkan Göksu (Dk. 87 Alican Özfesli), Deniz Vural (Dk. 68 Berkay Samancı), Erdoğan Yeşilyurt, Kerim Avcı, Mirkan Aydın

SAMSUNSPOR: Furkan Köse, Erkam Reşmen, Ercan Yazıcı, Ahmet Burak Solakel, Çağrı Ortakaya, Oğuz Gürbulak (Dk. 88 Samed Hakan Kılıç), Enes İslam İlkin (Dk. 79 Angan), Samaras, Göksu Türkdoğan, Kenan Karışık (Dk. 77 Ayite), Ufuk Budak

GOLLER: Dk. 75 Erdoğan Yeşilyurt (Altınordu), Dk. 82 Angan (Samsunspor)

SARI KARTLAR: Dk. 47 Enes İslam İlkin (Samsunspor), Dk. 52 Kerim Avcı, Dk. 55 Deniz Vural (Altınordu)