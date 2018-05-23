Altınordu sezonu 4 kupayla tamamladı

Futbolda 17 ve 19 yaş altı kategorilerinde Süper Kupa'yı kazanan Altınordu'nun kulüp başkanı Seyit Mehmet Özkan, "Bazı şeyleri sürekli hale getirebilirsek kupalar zaten doğal olarak bir sportif başarı olmaktan çıkıp doğal sonuç olmaya dönecektir." dedi.

Özkan, yaptığı açıklamada, 2012'de sporculara güvenerek çıktıkları yolda 8. Türkiye şampiyonluğunu kazandıkları için mutlu olduklarını belirtti. Kupaların doğru zamanda doğru hareketleri yaptıklarının güzel birer göstergesi olduğunu bildiren Özkan, şunları kaydetti:

"19 Yaş Altı Süper Kupa ise bizi bir kez daha UEFA Avrupa Gençlik Ligi’ne taşıyacak. Orası ayrı bir vizyon ve Altınordu markası açısından ayrı bir değer taşıyor. Bazı şeyleri sürekli hale getirebilirsek kupalar zaten doğal olarak bir sportif başarı olmaktan çıkıp doğal sonuç olmaya dönecektir. Bizim için çok önemli olan 3 şey, genç milli takımlarımıza çok daha fazla sayıda oyuncu gönderebilmek, gençlerimizin sadece ülkemizde değil Avrupa’da da başarılı olabileceği bir ortamı hazırlamak, onların A takım seviyesine doğru şekilde yükselmelerini sağlamak."

Elit 17 ve 19 Yaş Altı 1. Lig'de şampiyonluk kazanan Altınordu, her iki yaş kategorisinde de Süper Kupa finallerinde rakiplerini yenerek sezonu 4 kupa ile tamamladı. Altınordu, 19 yaş altı kategorisinde Bursaspor'u, 17 yaş altı kategorisinde ise Beşiktaş'ı yenerek Süper Kupa'ya ulaştı.