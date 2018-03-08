Spor Toto 1. Lig'de Altınordu, Adanaspor'un ardından evinde yenik duruma düştüğü maçta Play-Off yarışındaki en yakın rakiplerinden İstanbulspor'u da mağlup etti.

Bornova Stadı'nda oynanan karşılaşmada 14. dakikada İbrahim'in golüyle yenik duruma düşen kırmızı-lacivertli ekip, ikincisi penaltıdan olmak üzere 31 ve 90+5. dakikada Mirkan, 45+1. dakikada Kerim Avcı'nın golleriyle 3 puana uzandı.

Ligde üst üste 2, son 4 maçta ise 3. galibiyetini alan İzmir temsilcisi, bu skorla 42 puana ulaşıp Play-Off hattındaki yerini perçinledi. İstanbulspor ise Şeytan'ın 3 puan gerisinde, 39 puanla 7. sırada kaldı.

MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto 1'inci Lig'de Play-Off yarışını yakından ilgilendirip Bornova Stadı'nda hafta içi mesai saatinde oynanan maçı 828 seyirci izledi. Göztepe Başkanı Mehmet Sepil ve teknik direktör Tamer Tuna'nın yanı sıra Altay Sportif Direktörü Özden Töraydın da karşılaşmayı izleyenler arasında yer aldı. Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne denk gelen karşılaşmada Altınordulu futbolcular sahaya, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun" yazılı pankartla çıktı. Konuk İstanbulspor ise "Önce vatan" yazılı pankartı taşıdı.



Maç öncesi Altınordu Medya İlişkileri Yönetmeni Ali Ergöçmez, Mısır'da düzenlenen Dünya Kupası 1'inci Ayak Yarışmaları'nda bronz madalya kazanan İlke Özyüksel'e çiçek verdi. Altınordu taraftarları geçtiğimiz hafta engelli oğlunu yalnız bırakmamak için tedaviyi kabul etmeyen ve evinde geçirdiği kalp kriziyle hayatını kaybeden Hilmi Rakalar'ı unutmadı. Taraftarlar tribünde Rakalar'ın fotoğrafını açıp altına, "Tribünde bir eksik cennette bir fazla. Seni hiç unutmayacağız" yazdı.



Ev sahibi ekipte Kerim Avcı, üst üste 3'üncü maçı da boş geçmeyip ağları sarstı. 5 maçlık gol orucunu hafta sonunda Adanaspor deplasmanında bozan Mirkan, İstanbulspor'u da affetmedi.