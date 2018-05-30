HT Egeli'de yer alan habered göre, İspanya’da düzenlenen Mundial de Clubes futbol turnuvasına katılan Altınordu’nun U17 takımı, dünya devi Barcelona’yı 2-1 mağlup ederek Türkiye’nin gururu oldu.

Altyapısına yaptığı yatırımlarla alkış toplayan İzmir ekibi, 17 yaş kategorisinde dünyanın en iyi turnuvalarından biri olarak kabul edilen organizasyonda aldığı bu galibiyetle sükse yaptı.

Türkiye şampiyonu olan Altınordu, dünya futbolunun altyapı ekolü Barcelona’nın U17 ekibini yendi. Real Madrid, Atletico Madrid, Marsilya ve Palmeiras gibi ünlü kulüplerin de mücadele ettiği dev organizasyonda Altınordu, güçlü rakibi ile Madrid’de karşılaştı. Kırmızı-lacivertli gençler, Gökberk Efe’nin 24 ve 29. dakikalarda gelen golleriyle sonuca gitti. Barcelona, tek golünü 79. dakikada kaydetti. Bu galibiyetle ikinci sıraya yerleşti.