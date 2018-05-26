Hollanda ekibi Den Bosch'da forma giyen Muhammed, kırmızı-lacivertlileri arayarak kendisine sunulan şartları kabul etti. Kısa süre önce ailesiyle birlikte İzmir'e gelerek tesisleri ve kamp merkezini gezen 23 yaşındaki futbolcu, ilk etapta yüksek bir ücret talebinde bulunmuştu. Daha sonra kararını değiştiren gurbetçi oyuncu kulübe imza atmak istediğini yönetime iletti.



Altınordu, Muhammed için daha önce anlaşma sağlanan Den Bosch kulübüne bonservis ücreti ödeyecek. Oyuncunun ilerleyen günlerde resmi sözleşme imzalaması bekleniyor. Muhammed, takımdan ayrılıp Demir Grup Sivasspor'la anlaşan Erdoğan'ın yerine transfer edilecek.

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