Altınordu yarı finalde

İspanya’daki dünyanın 17 yaş kategorisindeki en büyük futbol turnuvasında Barcelona, Marsilya, Steaua ve Santos gibi ekipler elenirken, Leganes´i 2-1 yenen Altınordulu gençler yarı final biletini kaptı. Real Madrid, A.Madrid ve Palmeiras ile birlikte en iyi dört takım arasına kalan kırmızı-lacivertliler, final bileti için bugün 17.00´de Palmeiras ile oynayacak.

TEK BİLET KALDI

HT Egeli'de yer alan habere göre, Madrid’de gerçekleşen organizasyonda grup serisinde Barcelona´yı 2-1 yenip, Jef United ile 1-1 berabere kalan, Snatos´a ise 3-2 mağlup olan Altınordu U17 takı- mı, ikinci sırada yer alıp ilk sekize kaldı. Çeyrek final maçında İzmir ekibi, Barışcan Işık Altunbaş ve Atalay Yıldırım´ın golleriyle 2-1 kazanıp yarı finale kaldı.