Altınordu’da Mirkan gidiyor

1. Lig’de ekiplerinden Altınordu’da forvet Mirkan Aydın’ın anlalaşmaya yanaşmadığı öğrenildi. Attığı 13 golle dikkatleri çeken gurbetçi futbolcunun yeni sezon için talep ettiği rakamın yüksek olduğu, yönetimin takım içi dengeleri bozmamak adına Mirkan’ın istediği ücreti vermeyeceği kaydedildi.

AKYÜZ GELEBİLİR

HT Egeli'de yer alan habere göre, Altınordu, Başakşehir’in genç santrforu Atabey Çiçek ya da Denizlispor’un usta golcüsü Mehmet Akyüz’ü transfer etmeyi düşünüyor. Kiralık olarak kadroya katılması planlanan Atabey geçen sezon kiralık oynadığı A.Demirspor’da 7 gol atmayı başardı.