Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, Kerim Avcı'nın 700 bin liralık sözleşme bedelinde artış istediği ve 100 bin liralık zammı kabul etmediği belirtildi. Futbolcunun satış listesine konulduğu kaydedildi.

2016-2017 sezonu başında Sivasspor'dan transfer edilen 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Kerim Avcı, İzmir ekibinde 30 maçta 16 gole imza atmıştı.