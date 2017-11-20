Altınyağ yabancı ortaklık için görüşmelere başlıyor

1962 yılında İzmir'de kurulan Altınyağ Kombinaları, 2012 yılında Artı Yatırım hıolding bünyesine girmişti. İlk yıl 53 milyon liralık bir yatırım alan şirket, son tüketiciye yönelik ambalajlı yağ üretimini durdurarak küresel pazarda daha karlı ve aynı zamanda rekabetin az olduğu ham yağ üretimine odaklandı. Aynı anda biyodizel yakıt üretimine yönelik yarı rafine bitkisel yağ üretimine de başlandı.

Altınyağ halen İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’ndeki tesislerinde ayçicek tohumu, soya fasulyesi, kanola tohumu, keten tohumu, ketencik tohumu, mısırözü tohumu gibi bitkisel yağlı tohumlardan ham yağ, yarı rafine ve tam rafine yağ ile yem sektörüne yönelik küspe üretimini sürdürüyor. Şirketin 40 ülkeye ihracatı bulunuyor.

SATIŞ YOLUNA GİRDİ

Altınyağ, yeni ortaklık veya şirketin satışı için yabancı ortak arayışına girdiğini bugün KAP'a yaptığı açıklama ile duyurdu. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Şirketimizin uluslararası tarımsal emtia şirketleri ile Şirket Satışı, Duran Varlık Satışı ve Stratejik ortaklık kurulması konularında görüşmelere başlanmasına ve söz konusu satış için Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Dikkaya'nın görevlendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir."