Çevre ve Şehircilik Bakanlığı dün Altunizade Çamlıca Raylı Sistem Hattı Projesi’nin “ÇED” sürecini başlattı.

Cumhuriyet'in haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı Raylı Sistem Daire Başkanlığı tarafından bakanlığa sunulan Altunizade - Çamlıca Raylı Sistem Hattı proje tanıtım dosyasına göre metro 3 bin 840 metre uzunluğunda olacak. Altunizade Köprülü Kavşağı’ndan başlayacak hat, Küçükçamlıca Mahallesi’nden Ferah Mahallesi’ne, oradan da Çamlıca Camisi’ne kadar uzanacak. Planlanan güzergâh üzerinde sırasıyla Altunizade, Çamlıca Tepesi, Ferah Mahallesi ve Camlıca Camii istasyonu olmak üzere dört durak yer alacak.

"TURİZM VE İBADET AMAÇLI"

Projede metro hattının yapılma amacı şöyle belirtildi:

‘Altunizade – Çamlıca Raylı Sistem Hattı Projesi’nin, İstanbul ili Üsküdar ilçesi sınırları içerisinde, 37 bin 500 kişi kapasiteli Çamlıca Camii, Çamlıca Tepesi Sosyal Tesisleri ve yoğun yerleşimli Ferrah Mahallesi bölgesine, turizm ve ibadet amaçlı ulaşımın sağlanmasına yönelik hizmet etmesi planlanmaktadır.