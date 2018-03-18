Olay, bugün saat 14.15 sıralarında, Kurtuluş Mahallesi Şehit Oğuz Erbay Sokak üzerinde meydana geldi. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin sürdürdüğü altyapı çalışmalarında yüklenici firma atık, su borusunu döşemek için yolu kazdı. Kazılan yoldan çıkan toprağın yüklendiği Kamil Savcı'nın (50) içinde bulunduğu kamyon, bir anda çöken yolda devrildi.

DHA'nın haberine göre, taşeron firma işçisi araç şoförü Savcı ise son anda kamyondan atlayarak yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen trafik ekipleri, çevrede önlem aldı. Olayda yaralananın olmaması sevindirdi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER