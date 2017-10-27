İçişleri Bakanlığı'nca, devam eden FETÖ soruşturmaları kapsamında, Giresun Alucra Kaymakamı Ali Altınkaynak, görevden uzaklaştırıldı.



İHA'nın haberine göre; Kaymakam Altınkaynak'a görevden alındığı Giresun Valiliği tarafından tebliğ edildi. Alucra'da 2017 yılının Ocak ayında göreve başlayan Altınkaynak'ın gözaltında olmadığı sadece görevden uzaklaştırıldığı öğrenildi.

Ali Altınkaynak