Netflix, geçtiğimiz günlerde ilk Türk orijinal dizisinin çekimlerine başladığını duyurmasının ardından, dizisinin başrolü Çağatay Ulusoy, bugün her sene farklı ülkelerde düzenlediği ve bu sene de Roma’da gerçekleşen ‘See What’s Next’ etkinliğinde diziyi uluslararası basına tanıttı.



Ulusoy; La Casa de Papel, Suburra ve Dark’tan sonraki ikinci Alman yapımı Dogs of Berlin’in oyuncularıyla birlikte aynı panelde yer aldı. Ulusoy, La Casa de Papel'in Profesör'ü Alvaro Morte ile objektiflere poz verdi.

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