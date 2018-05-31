Türkiye'nin EURO 2024 adaylığıyla ilgili oluşturulan sosyal medya hesaplarında yer alan videoda açıklamaları bulunan Negredo, Beşiktaş'taki ilk sezonunda yaşadıklarına değindi.

Türk halkının kendisine olan ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getiren İspanyol golcü, "Buradaki ilk sezonumdu. Geldiğim ilk günden itibaren oynadığım takımın veya diğer takımların taraftarları olsun ya da sokakta karşılaştığım insanlar, bizi çok hoş ve sıcak bir şekilde karşıladı. Bugüne kadar sokakta yürüdüğüm zaman insanların pozitif iletişimi ve hoş davranışları ailemi ve beni çok memnun etti. Türkiye, futbola aşık bir ülke. Futbolla yatıp, futbolla kalkıyorlar." diye konuştu.

Türkiye'nin son yıllarda yaptığı modern stat atılımıyla ilgili görüşlerini aktaran Negredo, "Bütün statların kendine göre özel yanları var. Sezon boyunca oynadığım bütün statlardan keyif aldım. Hatta bugüne kadar oynadığım en iyi futbol ambiyanslarından biri diyebilirim." ifadelerini kullandı.

Alvaro Negredo, videoyu adaylığın sloganı olan "Birlikte Paylaşalım." diyerek tamamladı.