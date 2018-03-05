Bu sezon büyük maçlarda Kara Kartal'ı sırtlayan Alvaro Negredo, zorlu Trabzonspor deplasmanında da öne çıktı. Kara Kartal, maçı Ryan Babel'in golleriyle kazanırken Hollandalı'ya asistleri Alvaro Negredo yaptı. İspanyol oyuncu maç sonunda açıklamalar yaptı.

Negredo'nun yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:

"Ligde zor bir yarış var ve zor bir maç oynadık. Trabzonspor'un tehlikeli pozisyonları vardı ama biz kulübeden giren oyuncular olarak oyuna katkı yaptık. Özel bir galibiyetle buradan ayrılıyoruz."

"Bugün verimliliğimden memnunum. Daha fazla dakika oynama işi hocamızın bileceği iş. Asistler yaptım ama Ryan Babel'in bitiriciliği de önemli, aslolan golü atmaktır."

"Bizden önde olan rakiplerimizle maçlarımız var. Onların da maç kaybetmesini bekleyeceğiz. İyi bir çizgi yakaladık ve bu çizgiyi devam ettirmek istiyoruz."

— Álvaro Negredo 9️⃣ (@AlvaroNegredo9) March 5, 2018

Öte yandan Negredo, siyah-beyazlıların ligde ve kupada Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor ile oynadığı maçlarda ön plana çıkıyor. Tecrübeli golcü, 6 maçta 3 gol ve 5 asist üretti.