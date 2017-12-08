Denizli Emniyet Müdürlüğünce, yakınlarından uzaklaşmış olan ve üzerilerinde kimlik bulunmayan Alzheimer hastalarının parmak izinden kimlik tespiti için çalışma başlatıldı.

AA'nın haberine göre; İl Emniyet Müdürlüğünce hazırlanan "Bakmaya Değer Projesi", Pamukkale Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikle tanıtıldı.

Etkilikte uzmanlar tarafından hastalara ve hasta yakınlarına yaşlı bakımı konularında bilgi verildi.

Denizli Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, kent merkezi ve 19 ilçedeki Alzheimer hastalarını kimliklendirme çalışmasına başladıklarını söyledi.

Proje kapsamında il genelinde 109 Alzheimer hastasının kimlik bilgileri ve parmak izlerinin alındığını belirten Demir, "Onlardan birisi kaybolduğunda ve yakınlarından uzakta bulunduklarında bu bilgi ciddi anlamda kolaylık sağlayacak. Ayrıca, ailelerinin resmi kurum ve kuruluşlardaki işlemlerinde, sistemde kayıtlı mevcut dataların kullanılması önemli bir etken olacak" diye konuştu.

Asayiş Şube Müdürü Ali İhsan Doğan da yakınlarından uzakta olan veya üzerilerinde kimlik bulunmayan Alzheimer hastalarının kimliklerini tespit etmekte güçlükler çektiklerini dile getirerek, bu hastaların ailelerinden izin almak suretiyle parmak izleri ve fotoğraflarını sisteme kaydettiklerini anlattı.

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