ABD'deki Rush Üniversitesi'nden bilim insanları, MIND (zihin) adını verdikleri beslenme planıyla Akdeniz ve yüksek tansiyon hastalarına yönelik DASH adlı diyeti birleştirdi.

AA'nın haberine göre; yaşlı 1000'e yakın kişinin katıldığı araştırma, MIND diyetini düzenli şekilde uygulayanlarda Alzheimer riskinin yüzde 53'e kadar azaldığını ortaya koydu.

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MIND, beyni koruyan yeşil sebzeler, mercimek, balık, zeytinyağı, ceviz, yabanmersini, çilek gibi yiyeceklerin yanı sıra sınırlı miktarda kırmızı et, hayvansal yağ ve şekerli gıdaları kapsıyor.

BU BESİNLERİ HAFTADA 2 KEZ TÜKETİN

Diyette kırmızı et, hayvansal yağlar ve şekerli yiyecekler gibi besinlerin sadece haftada 2 kez tüketilmesi, yağ tüketiminin günde en fazla bir çorba kaşığıyla sınırlı tutulması gerekiyor. Programda ceviz, yabanmersini, çilek gibi besinlerin ise mümkün olduğunca çok yenmesi tavsiye ediliyor.

Sonuçların başka araştırmalarla doğrulanması gerekse de bilim insanları diğerlerinden daha kolay uygulanabilen bu diyetin uzun vadede Alzheimer riskini azaltabileceğine inanıyor.

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