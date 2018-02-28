HT Magazin'de yer alan habere göre, üzerinde dünyaca ünlü kıyafetleri taşıyan Amal Clooney, 248 dolar değerindeki tasarım tişörtü, soğuk havaya rağmen ince pembe renkteki şalvarı ve ayakkabılarıyla oldukça farklı bir tarz yaratmıştı.





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