Meme kanserini yenen İzmirli Aile Hekimi Dr. Ayşegül Karakan, 1,5 yıllık tedavi sürecinin ardından beyaz önlüğünü yeniden giydi ve görev yaptığı mahalledeki kadınların birçoğunun kanser taramasından geçmesini sağladı.
AA'nın haberine göre; Konak ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi'nde aile hekimi olarak görev yapan 45 yaşındaki 2 çocuk annesi Karakan'ın vücudunda 4 yıl önce rahim ağzı kanseri öncesi lezyon tespit edildi.
Aşı tedavisine başlayan doktor, hastalık ilerlemeden sağlığına kavuştu. Bu süreçte periyodik olarak sağlık kontrollerinden geçen Karakan'a 2016'da meme kanseri teşhisi konuldu. Dr. Karakan'nın memesindeki kitle ameliyatla alınırken, 1,5 yıla yakın bir süre kemoterapi ve radyoterapi tedavisi uygulandı.
Evde istirahat ettiği süre boyunca meme kanseriyle ilgili araştırmalar yapan aile hekimi, tamamen iyileştikten sonra 2017 yılında görevine döndü.
Çalışmaya başladıktan sonra mahalledeki kadınlarla sık sık bir araya gelen Karakan, onlara meme kanserinde erken tanı ve tedavi yöntemine ilişkin bilgiler verdi.
Görev yaptığı aile sağlığı merkezi dışında kadınları evlerinde de ziyaret eden doktor, onlara meme muayenesini öğretti ayrıca kanser tarama mobil aracının mahalleye gelmesine öncülük etti.
Mahallede yaklaşık 3 bin hastası bulunan ve bu süreçte yüzlerce kadını kanser taramasından geçiren Karakan, çalışmalarından dolayı "iyilik meleği Ayşegül" olarak anılmaya başlandı.
Adeta kansere savaş açan doktor, bu yöndeki faaliyetleriyle mahalledeki kadınların tamamına ulaşmayı hedefliyor.
ERKEN TEŞHİSİN ÖNEMİ
Dr. Ayşegül Karakan, doktor olmasına rağmen kanserin ne kadar kötü bir hastalık olduğunu yaşayınca öğrendiğini söyledi.
Tedavi sürecinde erken tanının önemini bir kez daha anladığını vurgulayan Karakan, şöyle konuştu: "Beyaz önlüğümden ayrı kaldığım günlerde hastalarım beni yalnız bırakmadı. Bu süreçte kansere savaş açma kararı aldım. Meme kanserine yakalanan ve bana ihtiyacı olduğuna inandığım hastaları düşündükçe yaşama dört elle sarıldım. Bir doktor arkadaşımın 'sen bu hastalığı yenip hastalarına moral kaynağı olacaksın' sözleri de beni kamçıladı. İyileşip görevime döndükten sonra mahalledeki kadınlarla bir araya geldim. Onları evlerinde ziyaret ettim ve meme kanserini anlattım. Şimdiye kadar mahallemdeki kadınların yüzde 80'ine ulaştım ama amacım tamamına meme kanserini anlatmak ve taramadan geçmelerine vesile olabilmek."
Dr. Ayşegül Karakan, hastalıkla ilgili bilgi edilen ve mücadelesini öğrenen kadınların sık sık ziyaretine geldiğini anlattı.
Hastalığı yenmesinin kadınlarda yoğun bir inandırıcılığa sahip olduğunu belirten Karakan, "Mahalle sakinlerine 'benim başıma böyle bir şey geldi, her 7 kadından biri meme kanseri adayı. Bu kadın sizde olabilirsiniz ama bunu kendinizi muayene ettirmeden ve taramadan geçmeden öğrenemezsiniz' dedim. Kadınlara bunları bıktırırcasına söylüyorum. Onlara erken teşhisin önemini anlatıyorum" diye konuştu.
Meme kanseri dışında rahim ağzı kanseri taramalarının devam ettiğini anlatan Karakan, erken teşhis tanısı konulan birçok kadının bu hastalıklarda tedaviye başladığını kaydetti.
"ONUN SAYESİNDE İYİLEŞTİM"
Mahalle sakini 43 yaşındaki Neriman Koç ise Karakan'ın meme kanseri olduğunu öğrenince çok üzüldüklerini, onun iyileşmesi için tüm mahalle olarak dua ettiklerini söyledi.
Yeniden göreve başlamasıyla beraber Karakan'ın tüm kadınları bir araya getirdiğini, özellikle de meme kanseriyle ilgili bilgiler verdiğini aktaran Koç, "Ayşegül Hanım'ın yönlendirmesiyle gittiğim hastanede meme kanseri olduğumu öğrendim. Daha sonra başka hastanelere yönlendirdi. Tedavimi hiç aksatmadım. Onun sayesinde iyileştim. Ayşegül bizim iyilik meleğimiz" ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.