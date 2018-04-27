Meme kanserini yenen İzmirli Aile Hekimi Dr. Ayşegül Karakan, 1,5 yıllık tedavi sürecinin ardından beyaz önlüğünü yeniden giydi ve görev yaptığı mahalledeki kadınların birçoğunun kanser taramasından geçmesini sağladı.

AA'nın haberine göre; Konak ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi'nde aile hekimi olarak görev yapan 45 yaşındaki 2 çocuk annesi Karakan'ın vücudunda 4 yıl önce rahim ağzı kanseri öncesi lezyon tespit edildi.

Aşı tedavisine başlayan doktor, hastalık ilerlemeden sağlığına kavuştu. Bu süreçte periyodik olarak sağlık kontrollerinden geçen Karakan'a 2016'da meme kanseri teşhisi konuldu. Dr. Karakan'nın memesindeki kitle ameliyatla alınırken, 1,5 yıla yakın bir süre kemoterapi ve radyoterapi tedavisi uygulandı.

Evde istirahat ettiği süre boyunca meme kanseriyle ilgili araştırmalar yapan aile hekimi, tamamen iyileştikten sonra 2017 yılında görevine döndü.

Çalışmaya başladıktan sonra mahalledeki kadınlarla sık sık bir araya gelen Karakan, onlara meme kanserinde erken tanı ve tedavi yöntemine ilişkin bilgiler verdi.

Görev yaptığı aile sağlığı merkezi dışında kadınları evlerinde de ziyaret eden doktor, onlara meme muayenesini öğretti ayrıca kanser tarama mobil aracının mahalleye gelmesine öncülük etti.

Mahallede yaklaşık 3 bin hastası bulunan ve bu süreçte yüzlerce kadını kanser taramasından geçiren Karakan, çalışmalarından dolayı "iyilik meleği Ayşegül" olarak anılmaya başlandı.

Adeta kansere savaş açan doktor, bu yöndeki faaliyetleriyle mahalledeki kadınların tamamına ulaşmayı hedefliyor.

ERKEN TEŞHİSİN ÖNEMİ

Dr. Ayşegül Karakan, doktor olmasına rağmen kanserin ne kadar kötü bir hastalık olduğunu yaşayınca öğrendiğini söyledi.

Tedavi sürecinde erken tanının önemini bir kez daha anladığını vurgulayan Karakan, şöyle konuştu: "Beyaz önlüğümden ayrı kaldığım günlerde hastalarım beni yalnız bırakmadı. Bu süreçte kansere savaş açma kararı aldım. Meme kanserine yakalanan ve bana ihtiyacı olduğuna inandığım hastaları düşündükçe yaşama dört elle sarıldım. Bir doktor arkadaşımın 'sen bu hastalığı yenip hastalarına moral kaynağı olacaksın' sözleri de beni kamçıladı. İyileşip görevime döndükten sonra mahalledeki kadınlarla bir araya geldim. Onları evlerinde ziyaret ettim ve meme kanserini anlattım. Şimdiye kadar mahallemdeki kadınların yüzde 80'ine ulaştım ama amacım tamamına meme kanserini anlatmak ve taramadan geçmelerine vesile olabilmek."

Dr. Ayşegül Karakan, hastalıkla ilgili bilgi edilen ve mücadelesini öğrenen kadınların sık sık ziyaretine geldiğini anlattı.

Hastalığı yenmesinin kadınlarda yoğun bir inandırıcılığa sahip olduğunu belirten Karakan, "Mahalle sakinlerine 'benim başıma böyle bir şey geldi, her 7 kadından biri meme kanseri adayı. Bu kadın sizde olabilirsiniz ama bunu kendinizi muayene ettirmeden ve taramadan geçmeden öğrenemezsiniz' dedim. Kadınlara bunları bıktırırcasına söylüyorum. Onlara erken teşhisin önemini anlatıyorum" diye konuştu.

Meme kanseri dışında rahim ağzı kanseri taramalarının devam ettiğini anlatan Karakan, erken teşhis tanısı konulan birçok kadının bu hastalıklarda tedaviye başladığını kaydetti.

"ONUN SAYESİNDE İYİLEŞTİM"

Mahalle sakini 43 yaşındaki Neriman Koç ise Karakan'ın meme kanseri olduğunu öğrenince çok üzüldüklerini, onun iyileşmesi için tüm mahalle olarak dua ettiklerini söyledi.

Yeniden göreve başlamasıyla beraber Karakan'ın tüm kadınları bir araya getirdiğini, özellikle de meme kanseriyle ilgili bilgiler verdiğini aktaran Koç, "Ayşegül Hanım'ın yönlendirmesiyle gittiğim hastanede meme kanseri olduğumu öğrendim. Daha sonra başka hastanelere yönlendirdi. Tedavimi hiç aksatmadım. Onun sayesinde iyileştim. Ayşegül bizim iyilik meleğimiz" ifadelerini kullandı.

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