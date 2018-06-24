Amasya 2018 Cumhurbaşkanı ve genel seçim sonuçları

81 ilde vatandaşlar Cumhurbaşkanı ve milletvekillerini seçmek için sandık başına gitti. Oy verme işleminin saat 17.00’de bitmesiyle oy sayımına geçildi. YSK’nın yayın yasağını kaldırmasıyla beraber 2018 Amasya Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları da açıklanmaya başladı.



Amasya 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları yayın yasağının kaldırılmasıyla beraber gelmeye başladı. İl genelinde seçime katılım oranı yüzde 89.87 olarak belirlenirken, saat 20:12 itibarıyla açılan sandık sayısı yüzde 74.3 duyruldu. Amasya 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları doğrultusunda adayların aldığı oy şöyle: Recep Tayyip Erdoğan: 89.951 oyla yüzde 58.75 - Muharrem İnce: 45.463 oyla yüzde 29.70 - Meral Akşener: 15.560 oyla yüzde 10.16 - Temel Karamollaoğlu: 1.297 oyla yüzde 0.85 - Selahattin Demirtaş: 589 oyla yüzde 0.38 - Doğu Perinçek: 236 oyla yüzde 0.15



Amasya 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları şöyle:



Recep Tayyip Erdoğan: 89.951 oyla yüzde 58.75Muharrem İnce: 45.463 oyla yüzde 29.70Meral Akşener: 15.560 oyla yüzde 10.16Temel Karamollaoğlu: 1.297 oyla yüzde 0.85Selahattin Demirtaş: 589 oyla yüzde 0.38Doğu Perinçek: 236 oyla yüzde 0.15

Genel seçime katılımın yüzde 90.84 oranında sağlandığı Amasya il genelinde saat 20:12 itibarıyla sandıklar yüzde 65.3 oranında açıldı. 2018 Amasya seçim sonuçlarına göre Cumhur İttifakı: 79.350 oyla yüzde 59.39 - Millet İttifakı: 50.299 oyla yüzde 37.65 oranında oy aldı. 2018 Amasya seçim sonuçları şu şekilde: AK Parti: 62.992 oyla yüzde 47.15 - CHP: 32.773 oyla yüzde 24.53 - MHP: 16.358 oyla yüzde 12.24 - İYİ Parti: 15.750 oyla yüzde 11.79 - HDP: 2.258 oyla yüzde 1.69 - SP: 1.776 oyla yüzde 1.33



Saat 20:12 itibarıyla 2018 Amasya seçim sonuçları şöyle:



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Cumhur İttifakı: 79.350 oyla yüzde 59.39Millet İttifakı: 50.299 oyla yüzde 37.65AK Parti: 62.992 oyla yüzde 47.15CHP: 32.773 oyla yüzde 24.53MHP: 16.358 oyla yüzde 12.24İYİ Parti: 15.750 oyla yüzde 11.79HDP: 2.258 oyla yüzde 1.69SP: 1.776 oyla yüzde 1.3316 Nisan 2017'deki Anayasa değişikliği referandumu ile Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi kabul edildi. Yeni sisteme göre Cumhurbaşkanlığı seçimi ile Meclis seçimi aynı gün yapıldı. Vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimi için ayrı pusulalarda tercihlerini yaptılar. Oy verme işlemi kış aylarına denk gelen seçimlerin aksine tüm Türkiye'de saat 08.00'de başladı, saat 17.00'de ise sona erdi.12 Eylül 2010 referandumunda kabul edilen anayasa değişikliği sonrası 10 Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanı ilk defa halk oylamasıyla seçildi. Recep Tayyip Erdoğan, Ekmeleddin İhsanoğlu ve Selahattin Demirtaş'ın aday olduğu 2014 yılındaki seçimi Erdoğan; yüzde 51,74 oy oranıyla birinci turda kazanmıştı.Seçim yasasında yapılan değişiklik sonrası Türkiye’de partiler ilk defa seçime ittifak yaparak girebildiler. İttifak sistemi gereği ittifakta bulunan partilerden herhangi birinin yüzde 10 seçim barajını geçmesi durumunda ittifaktaki diğer parti veya partiler de seçim barajını geçmiş sayılıyorlar. Ayrıca seçmenler partiye oy vermek yerine ittifak düzenlemesi gereği sadece ittifaka da oy verebiliyorlar. İttifaka verilen oylar ise ittifakta bulunan partilerin aldıkları oy oranları nispetince partilere dağıtılacak. Aynı anda hem ittifaka hem de ittifak dışında bir partiye verilen oy ise geçersiz sayılacak.2018 seçimlerine iki ittifak girdi. Bu ittifaklardan biri, “Cumhur İttifakı” diğeri ise Millet İttifakı”…Cumhur İttifakı’ndaki partiler:AK PartiMHP(BBP adayları AK Parti listelerinden seçime girdi.)Millet İttifakı’ndaki partiler:CHPİyi PartiSP(Demokrat Parti adayları İyi Parti listelerinden seçime girdi.)HDP, Hüda-Par ve Vatan Partisi ise seçime ittifaklara dâhil olmadan katıldı.Adana 2018 genel seçim sonuçlarına Habertürk seçim sayfasından ulaşabilirsiniz…