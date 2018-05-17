Amasya, Artvin ve Aydın iftar vakti

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2018 Ramazan imsakiye ile iftar ve sahur saatlerini öğrenebilirsiniz. 17 Mayıs Perşembe günü oruca niyet edenler iftar vakti için bekleyişe başladı. İşte Amasya, Artvin ve Aydın iftar saati
AMASYA İFTAR VE SAHUR VAKTİ
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|17.05.2018
|03:25
|05:11
|12:39
|16:33
|19:55
|21:34
|18.05.2018
|03:24
|05:10
|12:39
|16:33
|19:56
|21:35
|19.05.2018
|03:22
|05:10
|12:39
|16:34
|19:57
|21:36
|20.05.2018
|03:21
|05:09
|12:39
|16:34
|19:58
|21:38
|21.05.2018
|03:19
|05:08
|12:39
|16:34
|19:59
|21:39
|22.05.2018
|03:18
|05:07
|12:39
|16:35
|20:00
|21:41
|23.05.2018
|03:17
|05:06
|12:39
|16:35
|20:00
|21:42
ARTVİN İFTAR VE SAHUR VAKTİ
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|17.05.2018
|02:58
|04:46
|12:15
|16:10
|19:32
|21:12
|18.05.2018
|02:57
|04:45
|12:15
|16:10
|19:33
|21:14
|19.05.2018
|02:55
|04:44
|12:15
|16:11
|19:34
|21:15
|20.05.2018
|02:54
|04:43
|12:15
|16:11
|19:35
|21:17
|21.05.2018
|02:52
|04:43
|12:15
|16:11
|19:36
|21:18
|22.05.2018
|02:51
|04:42
|12:15
|16:12
|19:37
|21:20
|23.05.2018
|02:50
|04:41
|12:15
|16:12
|19:38
|21:21
AYDIN İFTAR VE SAHUR VAKTİ
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|17.05.2018
|04:12
|05:50
|13:11
|17:00
|20:20
|21:51
|18.05.2018
|04:10
|05:50
|13:11
|17:01
|20:21
|21:53
|19.05.2018
|04:09
|05:49
|13:11
|17:01
|20:21
|21:54
|20.05.2018
|04:08
|05:48
|13:11
|17:01
|20:22
|21:55
|21.05.2018
|04:07
|05:47
|13:11
|17:01
|20:23
|21:56
|22.05.2018
|04:06
|05:47
|13:11
|17:01
|20:24
|21:58
|23.05.2018
|04:05
|05:46
|13:11
|17:02
|20:25
|21:59
DİYANET İLK İFTARI ÖĞRENCİLERLE YAPTI
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, ramazanın ilk iftarını İstanbul Sultanahmet Vakfı (İSVA) yöneticileri ve öğrencileriyle birlikte yaptı.
Vakfın tarihi binasında yapılan iftarın ardından bir konuşma yapan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, “Cenab-ı Hak ramazan ayının bu ilk gününde tutmuş olduğumuz oruçlarımızı makbul eylesin. Ramazan ayını en güzel bir şekilde değerlendirip bayrama ulaşmayı hepimize nasip eylesin” dedi.
Ramazanın aynı zamanda Kur’an ayı olduğunu ifade eden Başkan Erbaş, “Mübarek günler, geceler, aylar yeniden kendimizi hesaba çekmemiz, ruhi bir dirilişe tabi tutmamız için birer kurtuluş vesiledir. Bu mübarek zamanların sultanı da ramazan ayıdır” diye konuştu.
Ramazan ayında inen Kur’an’ın ilk ayetlerinden okumanın ve yazmanın öneminin anlaşılacağını belirten Başkan Erbaş, şunları söyledi:
“İlim yolunda olan kardeşlerimiz bu ayetlerin hikmetini düşünerek ilme daha çok sarılmaları gerektiğini anlamalarının önemli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bizim medeniyetimiz ilim, irfan, bilgi ve hikmet medeniyetidir. İlim, irfan, bilgi ve hikmet olmayınca maddi ve manevi olarak gerilerde kalırız ama ilim, irfan, bilgi ve hikmete sarıldığımız sürece maddi ve manevi olarak en önde olan bir millet oluruz.”
Okuyarak öğrenmeyle birlikte en güzel öğrenme şeklinin öğreterek öğrenme olduğunu anlatan Başkan Erbaş, “ilmi ve bilgiyi başkaları ile ne kadar çok paylaşırsanız, ders halkası kurar ve başkalarına ders anlatırsanız ilminiz o kadar gelişir ve kalıcı olur” şeklinde konuştu.
İftarda Başkan Erbaş’ın yanı sıra Dini Yayınlar Genel Müdürü Dr. Fatih Kurt, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin, İSVA Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Hakkı Tavman, İSVA’nın Yönetim Kurulu Üyeleri ve öğrenciler katıldı.
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