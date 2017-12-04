Amasya'da 85 yaşındaki adam "Misket elması"nın kaybolmaması için fidanlarını ücretsiz dağıtıyor

Amasya'nın Taşova ilçesinde yaşayan 85 yaşındaki Ahmet Aydoğan, babasıyla birlikte diktiği misket elması ağaçlarına, meyvesini gelecek kuşaklara taşıyabilmek amacıyla adeta "gözü gibi" bakıyor.
AA'nın haberine göre, yaşının ilerlemesine rağmen 71 yıl önce babası ile toprakla buluşturduğu elma ağaçlarının bakımını sürdüren Aydoğan, üretimini yaptığı elmaları da paketleyerek Türkiye'nin her yerine pazarlıyor.
Amasya misket elması çeşidinin kaybolmaması için çaba gösteren Ahmet Aydoğan, yetiştirdiği elma fidanlarını ise vatandaşlara ücretsiz dağıtıyor.
Baba yadigarı elma ağaçlarının bakımını, ilaçlamasını ve hasadını özenle yapan Aydoğan, çalışma azmiyle de gençlere örnek oluyor.
Ahmet Aydoğan, elma bahçesinden her yıl 4 ton civarında misket elması topladığını söyledi.
Çevresindekileri de Amasya misket elması üretmeleri için teşvik ettiğini anlatan Aydoğan, "Babamla beraber 1946 yılında bahçemize misket elması dikmiştik ve misket elması üretimi yapıyorduk. Köyümüzde aynı şekilde herkes meyvecilik yapıyordu. Hatta o zamanlar Amasya'da bir yarışma yapılmıştı, bizim Tatlıpınar misket elması birinci olmuştu. Daha sonra 1972 yılında Almanya'ya gittim ve 1990 yılında köyüme dönüş yaptım." dedi.
"TEK İSTEĞİM, BU ÇEŞİT YOK OLMASIN"
Ahmet Aydoğan, 1986 yılında hayatını kaybeden babasının vasiyeti üzerine köyüne döndüğünü bildirerek, şunları kaydetti:
"Tekrar meyveciliğe heves ettim ve babamdan kalan yaklaşık 5 dönüm bahçedeki ağaçların bakımını yaptım. 6 dönümlük alana da yeni misket ağaçları aşıladım. Hatta aşıladığım pek çok elma ağacını çevre köylere ve Almanya'ya gönderdim. Vatandaşlara ücretsiz fidan dağıttım. Aşıladığım misket elma fidanlarından geçtiğimiz yıllarda Tarım Bakanımıza ve milletvekillerimize gönderdim. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bahçesine de yetiştirdiğim Amasya misket elması fidanı dikmek isterim. Tek isteğim, bu çeşit yok olmasın. Babamdan kalan ağaçlar benim için çok değerli. Amasya misket elması çeşidinin kaybolmaması için çalışıyorum."
Misket elması ağaçlarının 2 yılda bir meyve verdiğine dikkati çeken Aydoğan, "Amasya elması sert ve suludur. Sonbaharda kırağı düşmeden ya da kar yağmadan toplanmaz. Kırmızı damarlıdır. Uzun süre saklanabilir, dayanıklıdır. Sandık içinde evin içine konulduğu zaman ayrı bir koku verir, yaz aylarına kadar durabilir, soğuk hava deposuna ihtiyacı yoktur." diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.