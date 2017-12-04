Amasya'da eşini bıçaklayarak öldürdü

Edinilen bilgiye göre, pazarcılıkla geçimini sağlayan Ferhat Z., konuşmak için bir süredir ayrı yaşadıkları öğrenilen eşi Ayşe Z'nin (41) Orta Mahalle'deki evine gitti. İkili arasında başlayan tartışma sonrası Ferhat Z., başını yastıkla kapattığı iki çocuğunun annesi Ayşe Z.'yi göğüs boşluğundan bıçakladı.

İHA'nın haberine göre; aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde kalan talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Cenaze, polislerin incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olay yerinden kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

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