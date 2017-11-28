Amasya'da feci kaza: 2 ölü

Edinilen bilgiye göre, saat 18.00 sıralarında Amasya'nın Suluova ilçesine bağlı Kurnaz köyü yakınlarında yolda ilerleyen M.Ç. yönetimindeki otomobil, geçtiği Karayolları denetim istasyonuna girmek için yaklaşık 50 metre boyunca geri manevra yapan M. P. yönetimindeki pikaba çarptı.

İHA'nın haberine göre; kazada hurdaya dönen otomobilde sıkışan M. Y. (61) ile Z. Ç. (41) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan araç sürücüleri ile otomobildeki S. B. ile N. Ö. ambulanslarla kaldırıldıkları Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Cenazeler polis ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından hastane morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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