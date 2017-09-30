Amasya' da demiryolu yenileme çalışmalarında sökülen 41 ton raydemirini vinç kullanarak çaldığı tespit edilen hurdacı H.K. tutuklandı.



DHA'nın haberine göre, Amasya'nın merkeze bağlı Kayabaşı Köyü'nde, demiryolu yenileme çalışmalarında sökülen her biri 6 metre uzunluğundaki ray demirleri ortadan kayboldu. TCDD görevlileri durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma ekipleri Küçük Sanayi Sitesi´nde, üzerinde vinç olan kamyonda yüklü yaklaşık 30 ton ağırlığındaki 65 ray demiri buldu. Ekipleri görmesiyle kaçmaya çalışan ve hurdacılık yaptığı belirtilen H.K. ve yanında bulunan E.K. yakalanarak gözaltına alındı.



H.K., sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Yanında bulunan E.K. ise, savcılıktaki sorgusunun ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 41 ton ağırlığındaki ray demirleri görevlilere teslim edildi.











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